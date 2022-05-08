В Украине изменят номерные знаки для электромобилей

В конце 2020 года для электромобилей в Украине утвердили собственные номерные знаки. От стандартных они отличаются цветом шрифта (белая плашка с зелеными символами) и наличием латинских букв в серии.

В связи с российской агрессией некоторые символы стали больше не актуальны. Например, латинская буква Z, которая используется после серии и номера, и обозначает Zero Emission. Ведь у украинцев она ассоциируется с оккупантами, которые наносят ее на свою технику и другие предметы, сделав своеобразной свастикой.

Для того, чтобы убрать эти буквы из номерных знаков электромобилей, депутаты партии «‎Слуга народа» Игорь Фрис и Андрей Сторожук подали соответствующее обращение в МВД Украины.

В ведомстве отреагировали очень быстро. Как сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, уже приняты управленческие решения и с понедельника (9 мая 2022 года) можно будет зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с начинающимся на латинскую «Y» суффиксом. В кириллице она читается как У – Украина.