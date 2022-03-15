Военные автомобили КрАЗ засветились в новом клипе Наталии Могилевской

В эти трудные для Украины дни, когда на защиту нашей Родины от российских оккупантов мобилизованы максимальные ресурсы, очень важна поддержка боевого духа. Помочь людям собраться и выстоять помогает и патриотическая музыка. Такая, как в новом клипе Народной артистки Украины – Наталии Могилевской. Он создан по мотиву известной песни “Місяць”. Теперь клип получил новое название – “Я кажу Ні! ЖАХЛИВІЙ ЦІЙ ВІЙНІ”.

В нем показано вероломное нападение рф на Украину и то, какие разрушения и сколько горя принесла эта война уже за первые недели. Однако наша армия дает достойный отпор врагу – и здесь отважным солдатам помагает современная военная техника, в том числе и отечественного производства, среди которой – машины Кременчугского автозавода. В клипе можно увидеть колонну полноприводных грузовиков КрАЗ-5233 “Спецназ”, а также бронеавтомобилей КрАЗ “Спартан”. Победа будет за нами!