Россияне лишились Кадиллаков, Джипов и Хаммеров

США запретили поставки автомобилей в Россию

Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) при Министерстве торговли США опубликовало список роскошных товаров, запрещенных к поставкам в Россию с 16 марта 2022 года. В общей сложности, под запрет попали около 570 позиций. Помимо драгоценностей, дорогой парфюмерии и одежды, в него вошли и автомобили.

Так на российский рынок больше не попадут новые и подержанные электромобили и бензиновые и дизельные модели с моторами рабочим объемом от 1 литра с четырьмя, шестью и более цилиндрами. Под эти критерии попадают практически все модели, производимые на территории США.

В их числе Cadillac Escalade пятого поколения, новый электрический кроссовер Caddilac Lyriq, внедорожник Chevrolet Tahoe, электрический пикап GMC Hummer EV, Nissan Pathfinder, внедорожник Jeep Grand Cherokee нового поколения и обновленный кроссовер Jeep Compass. Два последних должны были появится в России в этом году.