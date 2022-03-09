Возле Сум захвачен новейший санитарный бронеавтомобиль оккупантов

Возле Сум продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские воины нещадно бьют противника, захватывая его бронетехнику. Свежайший тому пример – вот этот новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза», сообщает Український мілітарний портал . Машина появилась во вражеской армии совсем недавно и построена на платформе бронированного КамАЗ-53949 «Тайфун-К» (4х4), также недавно подбитого на нашей земле.

В отличие от донора, «Линза» не имеет десантного отделения, вместо него установлен модуль для перевозки раненных – четырех на носилках или шести в положении сидя. Автомобиль оборудован специальной системой для вытаскивания людей из подбитой бронетехники.

Машина обладает третьим классом баллистической защиты – поверх основной брони здесь еще установлена керамическая. То есть корпус должен выдерживать бронебойные пули калибра 7,62 мм. Также заявляется, что машина не боится подрыва мины 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Для улучшения обзорности с места водителя установлены пять видеокамер. А плавность хода обеспечивает адаптивная гидропневматическая подвеска колес. Вот такая передовая санитарная машина теперь оказалась у наших военных и, будем надеется, спасет еще не одного защитника Украины.