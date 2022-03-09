КамАЗ станет истинно русским

В России начался очередной этап импортозамещения

В конце февраля КамАЗ попал в санкционный список Евросоюза из-за военной агрессии России против Украины. Сегодня — 9 марта, а компания уже вынуждена искать способы продлить свое существование.

Как выяснилось, собирать КамАЗы без импортных комплектующих, в частности без американских двигателей Cummins, немецких коробок передач ZF И топливной аппаратуры Bosch, проблематично.

В руководстве компании планируют заменить эти элементы российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. Такая «замена» коснется автомобилей всего модельного ряда К3, а в случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими принимать заказы и вовсе не будут.