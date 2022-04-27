ВСУ могут получить самые быстрые самоходные гаубицы - шведские машины Archer

Сегодня Украине все больше стран помагают различным вооружением. И тому пример Швеция, которая уже поставила нам 5 тыс. гранатомётов TL4, столько же бронежилетов и касок, а также 135 тыс. полевых пойков. Теперь же есть большие шансы получить 155-мм самоходные гаубицы Archer, сообщает Defense Express.

Archer была принята на вооружение в 2011 году. Её главная особенность – быстрота. Так, из похоходного положение в боевое САУ переходит всего за 14 секунд, а ещё через 9 с производит первый выстрел. Последующие выполняются с интервалом всего 7,5 с. Таким образом боекомплект из 20 снарядов выпускается за 2,5 минуты. Дальность стрельбы до 40 км обычными снарядами и 60 км реактивными.

Archer имеет бронированную кабину, с классом защиты level 2 по STANAG 4569. Кроме того, гаубица комплектуется дистанционно-управляемыми боевым модулем с пулемётом калибра 12,7 мм.

Ещё одна особенность этой САУ – шасси 6х6 с шарнирно-сочлененной рамой от карьерного самосвала Volvo A30D, что обеспечивает 30-тонной машине отличную проходимость. Двигатель в 340 л. с. разгоняет машину до 65 км/ч. Запас хода составляет 500 км.