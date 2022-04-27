В Украину ввезли самоходный кран, который разбирал Берлинскую стену

Недавняя отмена растаможки для транспортных средств, ввозимых в Украину, создала громадные очереди на границе – порой они достигают до 20 км. Шустрые предприниматели везут самые разнообразные автомобили и даже спецтехнику. Как показано на видео ниже, кто-то решил приобрести по дешевке довольно редкий на наших просторах самоходный кран – Takraf ADK 125/3.

Начнем с того, что он построен на полноприводном шасси IFA DA53 (4х4) еще во времена ГДР, на предприятии VEB Maschinenbau «Каrl Marx».

Именно эта модель выпускалась с 1981 по 1987 гг. – за все время произведено 2494 ед. Один из таких кранов участвовал в демонтаже Берлинской стены в ночь на 22 декабря 1989 года.

Грузоподъемность крана составляет 13 т, максимальная высота подъема груза – 20,5 м (включая 5-метровый гусек). Ведущие мосты установлены венгерской марки Raba. А вот 6-цилиндровый дизельный двигатель 6VD рабочим объемом 9,8 л и мощностью 190 л.с. – детище немецкого предприятия Schonebeck. Такие моторы применяли также на силосоуборочных комбайнах.

Вообще краны ADK 125 начали серийно выпускать еще в 1971 году. Из оригинальных особенностей самой поздней модели 125/3 также отметим кабину с поворотным водительским сиденьем и установленными за ним дополнительными органами управления, включая рулевое колесо.