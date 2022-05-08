ВСУ подбили новейшую российскую БМП "Басурманин"

В Луганской области бойцами ВСУ была уничтожена новейшая бронетехника российских оккупантов – БМП-1АМ «Басурманин», сообщает Defense Express. Машину подстерегли на переправе, поэтому ей так и не суждено было преодолеть водоем.

Отметим, что БМП-1АМ «Басурманин» была разработана в 2018 году, а на вооружение рф поступила совсем недавно. Как видно из названия, новинка построена на базе «старушки» БМП-1.

Однако здесь установлен боевой модуль от БТР-82А, оснащенный 30-мм пушкой 2А72, 7,-62 мм пулеметом и противотанковым комплексом «Метис». Для управления огнем применяется прицел ТКН-4ГА с дневным и ночным каналами и стабилизатором поле зрения.

Помимо этого, БМП-1АМ оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем УТД-20С1, унифицированным с БМП-2. Подвеска колес получила новые торсионы и стала более энергоемкой. Однако, как мы видим, все это не помогло «Басурманину» избежать участи пресловутого «русского военного корабля».