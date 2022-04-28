ВСУ получили австралийские бронемашины Bushmaster (видео)

В начале этого месяца Австралия заявила, что направит в Украину бронированные машины Bushmaster. Затягивать процесс передачи не стали, поэтому долгожданные автомобили уже встали на вооружение наших защитников.

Бронемашины получили несколько воинских подразделений на разных участках фронта. Бойцы 72-ой отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев уже освоили новую технику и готовы к выполнению боевых задач.

Отметим, что правительство Австралии передало Украине 20 бронированных автомобилей Bushmaster. Машины имеют защиту от стрелкового оружия и подрыва мины эквивалента 6 кг тротила, что соответствует стандарту STANAG4569. БТР может одновременно перевозить до девяти человек и развивать скорость до 100 км/ч.