Toyota стала крупнейшим автопроизводителем 2021 года

В 2021 году японская корпорация продала 10,49 миллионов автомобилей

Британская аудиторско-консалтинговая компания EY & Associes опубликовала данные о продажах автомобилей в 2021 году. Лидером мирового автомобильного рынка стала Toyota. В совокупности бренды японской корпорации продали 10,49 млн автомобилей, на 10% больше, чем в 2020 году.

Вторым стал немецкий Volkswagen — 8,3 млн ед., на 7% меньше, чем годом ранее. Замыкает «тройку» с результатом 6,29 млн ед. и падением уровня продаж на 8% General Motors. Также в ТОП-5 крупнейших автопроизводителей мира вошли концерны Stellantis — 5,29 млн ед. (+4%) и Honda — 4,12 млн (-6%).

«Тройка» лидеров европейского рынка выглядит следующим образом:

Volkswagen — 2,61 млн автомобилей (-3% к 2020 году);

Stellantis — 2,23 млн автомобилей (-1%);

Renault — 0,96 млн автомобилей (-10%).

Лидером 2021 года по торговой выручке стал концерн Volkswagen — 250 млрд евро, тогда как Toyota заработала 238 млрд евро. На третьем месте концерн Stellantis — 149 млрд евро.