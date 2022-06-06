ВСУ получили британские бронеавтомобили Vector PPV (6х6)

В Украину из Великобритании прибыла партия бронеавтомобилей Vector PPV (6х6), построенных на базе машин Pinzgaurer 2009 года. Машины приобретены и поставлены при активной поддержке ранее успешного бизнесмена, а ныне военнослужащего ВСУ под позывным «Гора». Два броневика уже служат боевым бригадам Сил теробороны, а остальные были отправлены другим родам войск, сообщается на страничке Территориальной оборони ВС Украины в Фейсбук.

Прибывшие к нам Vector PPV (Protected Patrol Vehicles) – это бронированная версия внедорожника Pinzgaurer 718 (6х6), подготовленная компанией BAE Systems. Считается, что эта машина имеет максимальный уровень защиты для своей весовой категории – здесь активно применяется кевларовая броня, в том числе на полу, а также многослойное бронестекло, сообщает Defence Blog.

Машина имеет грузоподъемность 1600 кг и может перевозить помимо двух членов экипажа еще четырех бойцов. Из интересных особенностей стоит отметить наличие устройства постановки помех, которое противодействует радиоуправляемым самодельным взрывным устройствам.