ВСУ получили самый массовый французский бронетранспортер

Франция активная помогает Украине различным вооружением, в том числе бронетехникой. На днях в соцсетях появилось, на котором отчетливо показан бронетранспортер VAB (4х4). О поставках машин такого типа для нужд ВСУ в конце июня сообщил министр обороны Франции Себастиен Лекорню.

VAB расшифровывается как «бронемашина переднего края» (Vehicule de L‘Avant Blinde). Она была принята на вооружение еще в 1976 году. Это самый массовый французский БТР. Всего изготовлено 5082 ед. Во Франции по состоянию на 2021 г. было 2557 ед. Эти машины также служат в Италии, ОАЭ, Индонезии, на Кипре и др.

VAB разработан компанией SAVIEM. Он имеет длину 6,05 м, ширину 2,49 м и высоту 2,06 м. Рассчитан на перевозку 12 чел. (экипаж+ 10 десанта) и имеет бронезащиту от пуль 7,62 мм. Боевая масса составляет 13 т. Основное вооружение – пулемет 7,62 мм или 12,7 мм, или боевой модуль с автоматической 25-мм пушкой. БТР укомплектован 6-цилиндровым дизелем мощностью 220 л. с. Максимальная скорость – 110 км/ч. Скорость на воде – 2,2 м/с.

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