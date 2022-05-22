ВСУ уничтожило миномет «Тюльпан», который обстреливал Северодонецк
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать военную технику оккупантов. На этот раз им удалось ликвидировать самоходный миномет «Тюльпан» калибра 240 мм.
Из этой техники рашисты вели обстрел Северодонецка, а также уничтожили Павлоградский мост (между Лисичанском и Северодонецком). Длительное время наши защитники не могли получить координаты нахождения вражеской установки. Однако помощь пришла откуда не ждали – место расположения «Тюльпана» слили пропагандисты россТВ.
Бойцы Национальной гвардии быстро сориентировались и нанесли сокрушительный удар по месту нахождения миномета. В результате, техника полностью разрушена и не подлежит восстановлению, о чем свидетельствует короткое видео.
«Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым! Слава ВСУ!», – написал на своей странице в Fаcebook глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Отметим, что миномет «Тюльпан» предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений противника. Из него ведут огонь фугасными минами 53-Ф-864, дальность стрельбы которых достигает 9,65 км. В случае использования активно-реактивных мин можно поражать цели на расстоянии до 20 км.