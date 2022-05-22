ВСУ уничтожило миномет «‎Тюльпан», который обстреливал Северодонецк

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать военную технику оккупантов. На этот раз им удалось ликвидировать самоходный миномет «‎Тюльпан» калибра 240 мм.

Из этой техники рашисты вели обстрел Северодонецка, а также уничтожили Павлоградский мост (между Лисичанском и Северодонецком). Длительное время наши защитники не могли получить координаты нахождения вражеской установки. Однако помощь пришла откуда не ждали – место расположения «‎Тюльпана» слили пропагандисты россТВ.

Бойцы Национальной гвардии быстро сориентировались и нанесли сокрушительный удар по месту нахождения миномета. В результате, техника полностью разрушена и не подлежит восстановлению, о чем свидетельствует короткое видео.

«‎Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым! Слава ВСУ!», – написал на своей странице в Fаcebook глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Отметим, что миномет «‎Тюльпан» предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений противника. Из него ведут огонь фугасными минами 53-Ф-864, дальность стрельбы которых достигает 9,65 км. В случае использования активно-реактивных мин можно поражать цели на расстоянии до 20 км.