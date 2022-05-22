Новая российская дилемма: как теперь ремонтировать Renault

Renault Group продала свои активы и полностью вышла из российского рынка

В России задумались о том, кто обеспечит сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Renault после ухода французской группы из страны. Как сообщалось ранее, Renault продала акции «АвтоВАЗа» институту «НАМИ», а завод Renault Russia перешел в собственность Москвы. Но отказываться от автомобилей марки россияне не планируют. Некоторые модели Renault будут производить в Тольятти под маркой Lada. На этом фоне у российских владельцев автомобилей французской марки возник вопрос, куда и к кому им обращаться по поводу ремонта?

Как оказалось, сервисным обслуживанием автомобилей марки в России займется «АвтоВАЗ». Через концерн будут идти поставки запчастей, необходимых для ремонта и обслуживания Renault. При этом вопрос о том, кто будет осуществлять гарантийный ремонт остается открытым. Не исключено, что эту функцию делегируют дилерам Lada и будут использовать для ремонта французских «легковушек» запчасти от «Лад».

При этом, по инсайдерской информации, все запасы запчастей, которые сейчас находятся на заводе Renault Russia будут утилизированы. Дело в том, что оригинальные запчасти с отметкой Renault устанавливать на тот же Duster тольяттинской сборки под брендом Lada нельзя.

«Поставщики в России продолжат производить такие же детали, но только под брендом Lada. И получается, что ремонт Lada проблем не составит. Но вот где будут брать запчасти сами дилеры Renault — большой вопрос», — сказал источник.

На данный момент российские СТО уже испытывают проблемы с поставками кузовных деталей Renault. Также есть проблемы с электроникой. Дефицит остальных запчастей ожидается с середины июня.

