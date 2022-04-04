Казахстан стал источником новых автомобилей для россиян

Спрос на новые машины в этой стране вырос в десять раз

Уход мировых автомобильных брендов из России, остановка локального производства «иномарок» и проблемы с поставками создали некоторые «неудобства» для россиян, желающих сесть за руль новенького BMW, Mercedes-Benz, Audi, Chevrolet и целого ряда других «не отечественных» автомобилей. В поисках возможности, как можно дольше не отказывать себе в удовольствии водить хороший автомобиль, они направили свои взоры в сторону Казахстана.

В последние месяцы местный рынок стал альтернативным источником популярных «санкционных» моделей. Официальные дилеры в Казахстане уже отметили десятикратное увеличение спроса.

В частности, существенно выросли продажи в городе Костанай, где находится завод по сборке автомобилей Chevrolet. Их вывозят железной дорогой, автовозами и собственным ходом. По прогнозам, доля «казахских» машин на российском рынке вырастет до 10-15%.

Из-за отсутствия поставок новых автомобилей в Россию, даже самые дешевые модели российские дилеры предлагают по цене от 2 млн руб, тогда как в Казахстане средний ценник на автомобили такого уровня почти в два раза меньше. Что и привлекает россиян, но это продлится недолго.

Помогая таким образом обходить санкции соседям, Казахстан рискует сам оказаться в этом списке. Власти страны уже задумались об ограничении сделок купли-продажи автомобилей с россиянами.