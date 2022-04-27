ВСУ захватило десантный бронетранспортер оккупантов

Украина 63-е сутки противостоит российским оккупантам. Наши защитники мужественно держат оборону, не давая войскам РФ ни малейшего шанса на победу. Вражеская техника уничтожается целыми колоннами, а уцелевшие экземпляры переходят на службу ВСУ.

Так, по данным Командования Сухопутных войск ВСУ, в Херсонской области украинские военные захватили десантный бронетранспортер БТР-Д. Брошенная врагом техника не только на ходу, а и полностью укомплектована. Теперь она будет работать против рашистов.

«В Херсонской области российские оккупанты бросили укомплектованный, исправный десантный бронетранспортер БТР-Д и сбежали. Хорошее решение, потому что домой пешком быстрее, чем в рефрижераторе и в пакете», – говорится в сообщении.