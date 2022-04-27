Норвегия признает водительские удостоверения украинских беженцев

Украинские права будут действовать на территории этой страны в течении 1 года

Правительство Норвегии приняло решение продлить возможность использования украинцами, вынужденными покинуть свою страну из-за российской военной агрессии, водительских удостоверений украинского образца. Срок их действия увеличен с трех до двенадцати месяцев. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

«Из-за войны в Украине Норвегия приняла несколько тысяч украинских беженцев, которые автоматически имеют право на один год коллективной защиты. У многих из них есть водительские удостоверения, которыми они могут пользовать в Норвегии, но они потеряют здесь право на вождение автомобиля всего через три месяца, если правила не будут изменены», — говорится в заявлении правительства Норвегии.

Норвежской государственной дорожной администрацией внесет соответствующие изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Никаких изменений в требованиях к украинским беженцам для признания водительских прав украинского образца не предвидится. В тоже время власти будут искать другие способы и средства для их проверки. По словам министра транспорта Норвегии Йон-Ивара Нюгарда, страна будет внимательно следить за развитием событий и при необходимости готова принять дополнительные меры для комфортного пребывания украинских беженцев.