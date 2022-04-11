ВСУ захватило у оккупантов больше 1000 единиц техники – статистика

Украина 47-е сутки противостоит российским оккупантам. За время войны, по данным OSINT-агентства Oryx, украинские защитники уничтожили 1443 техники агрессора. Та, которая уцелела в боях, перешла в пользование бойцов ВСУ.

Согласно статистическим данным, под украинский флаг встало 1032 единицы техники. Больше всего нашим войскам удалось захватить танков Т-72Б/Т-72Б3 и Т-80У, БМП-2, БМД-2, бронетранспортеров МТ-ЛБ и БТР-80, САУ 2С19 «Мста-С», РСЗО БМ-21 «Град», грузовых автомобилей Урал-4320 и внедорожников ГАЗ-2330 «Тигр». Также против прежних хозяев будут работать РЭБ «Красуха», ТОС-1 «Буратино» и новейшие Т-80БВМ и Т-90А.

В Oryx отметили, что число уничтоженной и захваченной техники может незначительно отличаться от указанного, так как они опираются только на подтвержденную информацию, а также на фото и видео. К тому же, ВСУ с такой скоростью уничтожает противника и захватывает трофеи, что эксперты просто не успевают обрабатывать данные. Точно известно одно, что сейчас у украинских бойцов больше танков, чем было в начале войне.