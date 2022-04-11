Как в России планируют обходить санкции
На фоне экономических санкций, повлекших за собой выход из России целого ряда мировых автомобильных брендов, на местном рынке сформировался дефицит запчастей. «Исправить» ситуацию россияне решили с помощью, так называемого параллельного экспорта, то есть ввоза продукции без согласия официального производителя.
Эту идею поддержали в российском национальном автомобильном союзе. Автозапчасти, в том числе и оригинальные, планируют закупать в третьих странах и поставлять в Россию без участия и официального разрешения самого производителя и владельца бренда.
Ранее в российском правительстве подготовили список позиций, в отношении которых можно будет официально перейти на параллельный импорт, включая автозапчасти. По неофициальным данным, по состоянию на 7 апреля утвержден он не был.
Интересно, что даже учитывая то, что стоимость запасных частей в России выросла в среднем на 60-70%, далеко не все участники рынка положительно отнеслись с такой идее. По мнению некоторых из них, с одной стороны эта схема позволяет решить проблемы с гарантийным ремонтом, с другой — открывает путь для контрафакта.