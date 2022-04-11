Как в России планируют обходить санкции

Российские автоэксперты поддержали «параллельный импорт» запчастей

На фоне экономических санкций, повлекших за собой выход из России целого ряда мировых автомобильных брендов, на местном рынке сформировался дефицит запчастей. «Исправить» ситуацию россияне решили с помощью, так называемого параллельного экспорта, то есть ввоза продукции без согласия официального производителя.

Эту идею поддержали в российском национальном автомобильном союзе. Автозапчасти, в том числе и оригинальные, планируют закупать в третьих странах и поставлять в Россию без участия и официального разрешения самого производителя и владельца бренда.

Ранее в российском правительстве подготовили список позиций, в отношении которых можно будет официально перейти на параллельный импорт, включая автозапчасти. По неофициальным данным, по состоянию на 7 апреля утвержден он не был.

Интересно, что даже учитывая то, что стоимость запасных частей в России выросла в среднем на 60-70%, далеко не все участники рынка положительно отнеслись с такой идее. По мнению некоторых из них, с одной стороны эта схема позволяет решить проблемы с гарантийным ремонтом, с другой — открывает путь для контрафакта.