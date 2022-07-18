Ждем в Украине – армия США получила обновленные РСЗО M270A2

Ведущий поставщик оружия для Пентагона – компания Lockheed Martin направила в армию США свою первую модернизированную реактивную систему залпового огня M270A2. Передача машины состоялась в Центре передового опыта Precision Fires в Камдене, штат Арканзас, сообщает Defence Blog.

Lockheed Martin в партнерстве с Red River Army Depot модернизировала РСЗО M270 с помощью нового двигателя мощностью 600 л. с., улучшенной бронированной кабины и общей системы управления огнем (CFCS). Это обновление обеспечивает совместимость с будущими боеприпасами, такими как GMLRS увеличенной дальности и Precision Strike Missile (PrSM).

Все это гарантирует, что пусковая установка серии M270 останется высокоэффективной и надежной, чтобы служить армии США и странам-партнерам до 2050 года. Усовершенствованная РСЗО M270A2 может вести огонь и перемещаться на высокой скорости, что значительно снижает способность противника обнаружить систему.