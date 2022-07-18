На улице замечен любимый автомобиль мэра Днепра

На днях на улицах Днепра был замечен любимый автомобиль мэра города Бориса Филатова – это Mercedes-Benz в кузове W115. На фото представлена машина ярко-красного цвета, а вот у самого градоначальника во владении находится такая же, но черного цвета. Недавно мэр города впервые опубликовал снимок своего красавца, которого ласково прозвал «крокодилом». Повод, правда, для этого был печальный – российские оккупанту обстреляли СТО «Автодизель», где в свое время была отремонтирована эта раритетная машина 1969 года выпуска.

Отметим, что автомобили Mercedes-Benz семейства W114/W115 выпускались с 1968 по 1976 год. Первые оснащались «шестерками», а вторые – 4-цилиндровыми агрегатами, как бензиновыми, так и дизельными.

Интересно, что это была первая серийная модель марки, получившей двигатель с электронным впрыском топлива – Bosch D-jetronic. W114/W115 стал одним из самых массовых автомобилей с трехлучевой звездой – всего с конвейера сошло почти два миллиона экземпляров, а точнее 1 919 056 ед. А обогнал его только наследник – с кузовом W123, разошедшийся по свету с 1975 по 1986 года в количестве 2,4 млн штук.