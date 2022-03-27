В Украине подешевеет премиальное топливо – решение Кабмина

Стремительный рост цен на топливо правительству Украины удалось купировать еще на минувшей неделе. Теперь Кабмин принял решение, которое позволит регламентировать стоимость премиального топлива.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, принято новое постановление, согласно которому стоимость так называемого «премиального» горючего не может более чем на 5% превышать цену обычного.

«Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены. Важно, что сегодняшняя цена позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу, а значит, продолжать работать», — резюмировал Шмыгаль.