"Зоопарк" оккупантов достался украинской армии

На днях Вооруженными Силами Украины был захвачен вражеский радарный комплекс «Зоопарк-1М», сообщает Defence Blog. Он предназначен для разведки позиций артиллерии и ракет и используют для этого новейшие алгоритмы поиска, сопровождения и компенсации помех, а также адаптивные методы цифровой обработки информации, которые повышают точность работы. «Зоопарк» был разработан в тульском НПО «Стрела» и выпускается с 2012 года.

К нам в плен попала самая главная машина комплекса – радиолокационная станция разведки 1Л261. Она смонтирована на быстроходном гусеничном шасси ГМ-5985 Мытищинского машзавода – при боевой массе 38 т максимальная скорость достигает 70 км/ч. Имеется противопульное бронирование. Экипаж составляет 3 чел.

В комплекс «Зоопарк» также входит машина технического обслуживания 1И38, а также резервная электростанция ЭД60. Однако предусмотрена возможность выполнения боевых задач без вышеуказанных единиц вспомогательной техники – только с помощью одной установки 1Л261.