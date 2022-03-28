Россияне судорожно скупают автомобильные шины

Спрос на зимнюю резину вырос на 60% за месяц, на летнюю — на 120%

Российский рынок переживает потрясение за потрясением и все благодаря экономическим санкциям ЕС, США и ряда других стран. Не стала исключением и автомобильная отрасль. После остановки поставок и локального производства шин компаниями Yokohama, Bridgestone, Michelin, Pirelli и Continental цены на них стремительно пошли вверх. В среднем за месяц ценники выросли на 10-30%, тогда как спрос увеличился вдвое.

По сравнению с мартом 2021 года спрос на зимние шины вырос на 56%. Например, 17-дюймовые модели стали покупать на 45% чаще, 16-дюймовые — на 34%, 15-дюймовые — на 22%. Спрос на летние шины в этом месяце подскочил в 2,2 раза. При этом интерес к шинам диаметром 17 дюймов по сравнению с мартом прошлого года вырос в 2,4 раза, к 15- и 16-дюймовым — в 2,1 раза.

Не останавливают автовладельцев даже постоянно растущие цены. В начале февраля средний ценник 15-дюймовых шин размерностью 185/65 составлял 4,4 тыс., а в марте — 5,7 тыс. руб. Тогда как 16-дюймовые шины 205/55 Michelin подорожали в среднем с 8 тыс. руб. до 11,2 тыс. руб., а 17-дюймовые Bridgestone 225/65 — с 9,8 тыс. руб. до 12,6 тыс. руб.

Например, только с 15 по 28 марта комплект резины Pirelli Cinturato P7 205/55 R17 91W RF подорожал с 69,8 тыс. до 76,8 тыс. За комплект из четырех шин Bridgestone Ecopia EP150 185/65 R15 88H для Lada Vesta, который еще 15 марта стоил 29 тысяч, 25 марта уже просили более 40 тысяч.

И это еще не предел, поскольку запасы на складах заканчиваются, а новых поставок в ближайшее время не будет. Хотя есть еще компании, для которых деньги не пахнут. В их числе Nokian Tyres. Завод этой компании во Всеволожске (Ленинградская область) продолжает работать. Это одно из самых крупных подобных предприятий в России. Годовой объем производства — около 17 млн шин. Это 80% от всей производимой финским концерном продукции. Около 60% продукции завода отправляются на экспорт. Финские шины с «русским душком» продают более чем в 40 странах мира.