Новые авто Haval Jolion: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Бренд Haval уже не первый год завоевывает сердца украинских автолюбителей, и новинки в его модельном ряду играют в этом одну из главных ролей. Один из таких автомобилей – новый кроссовер Haval Jolion.

Haval Jolion это концептуально новая модель бренда, ориентированная на молодежную аудиторию. Являясь одним из самых доступных кроссоверов в своем классе, Haval Jolion оснащен функциями автономного вождения уровня L2, а также предлагает пользователю самые современные технологии комфорта и безопасности.

Jolion выделяется смелым дизайном передней части, с ее вертикальными причудливо-изогнутыми дневными ходовыми огнями. Яркая и технологичная светодиодная головная оптика усиливает эффект при знакомстве с автомобилем. Также среди характерных элементов модели T-образные задние фонари, стильные 18-дюймовые легкосплавные диски, головная LED-оптика, динамичная боковая линия.

Модель создана на новейшей модульной платформе L.E.M.O.N., которая благодаря облегченному весу обеспечивает улучшенную маневренность, более высокий уровень безопасности и комфорта. Она рассчитана как на автомобили с ДВС, так и на гибридные и электромобили.

Главной особенностью новинки является смарт-конфигурация. Объединяя камеру кругового обзора 360, автоматический паркинг, адаптивный круиз-контроль, систему удержание в центре полосы движения, а также систему помощи при движении в пробке, Jolion предлагает пользователю новый опыт автономного вождения уровня L2.

Оснащенный 1.5-литровым бензиновым двигателем и 7-ступенчатой трансмиссией DCT мокрого типа с двойным сцеплением, Haval Jolion генерирует максимальную мощность 143 л.с. и максимальный крутящий момент в 210 Нм. При этом уровень потребления топлива в комбинированном цикле составляет 8,1 л. на 100 км.

В Украине предлагается несколько комплектаций Jolion, а именно Comfort, Mid, High и Top. При этом для High та Top доступна полноприводная трансмиссия.

Подробнее про Haval Jolion, про его интерьер, технологии и оснащение смотрите в нашем видео: