Chevrolet начал продавать недоукомплектованные автомобили – в чем причина

Парктроника лишатся как минимум пять моделей марки

Автопроизводители продолжают страдать от дефицита полупроводников и когда они смогут вернуться к прежнему режиму работы неизвестно. Одни компании из-за этого сократили объемы выпуска продукции, а другие – решили поставлять машины недоукомплектованными. Именно по такому пути пошла марка Chevrolet.

Из-за нехватки микрочипов ряд моделей Chevrolet сойдет с конвейера без парктроника. Первым лишится этой опции спорткар Camaro, у которого парковочный ассистент входил в стандартную комплектацию версий 3LT, 2SS и ZL1. Также не получит эту функцию новый Corvette, пикап Silverado 1500 и ZR2 во всех версиях, и внедорожник Trailblazer. К тому же намерены удалить систему помощи передней и задней парковки в моделей Chevrolet Tahoe и Suburban.

Первые экземпляры недоукомплектованных автомобилей уже покинули конвейер. Когда начнется производство машин с полным функционалом в компании не уточнили. Также неизвестно можно ли будет в указанные модели позднее установить заводской парктроник. Станет ли отсутствие парктроника поводом для получения скидки, производитель тоже умолчал.