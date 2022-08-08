Обзор электромобиля со скромным названием «Чемпион мира»

Мировой автопром делает уверенные шаги по переходу от двигателей внутреннего сгорания к электрификации. И пока старая Европа пытается отойти от привычных стандартов конструирования авто, молодые производителей из Поднебесной быстро завоевывают лавры. Вот и сейчас, когда в Украине стремительно дорожает топливо, а на рынке новых авто вакуум именно китайские производители спешат предложить свои автомобили украинцам.

Амбиции быстрого и эффектного выхода на рынок китайцы сложили из своего трудолюбия, скорости обучения и опыта мировых инженеров. Вот и создание бренда Weltmeister (сокращенно WM) прошло ровно по тому же сценарию.

Откуда взялась марка Weltmeister

Модель, которую представляют наши друзья из VOLTauto, – это не экспериментальная новинка. Weltmeister EX5, уже завоевавшая репутацию модель. Я не раз встречал их на дороге, но логотип из 5 вертикальных полос, похожих на волну графического эквалайзера, в сочетании с рядом иероглифов — это не самые крепкие спутники в поиске информации о машине. Поэтому мы и решили о ней рассказать подробнее.

Признанным законодателем автомобильных мод всегда считалась Германия. Не удивительно, что название китайский бренд выбрал из немецкого языка – Weiltmeister. Он переводится ни много ни мало как «чемпион мира».

Интересно, что связь с Германией у бренда WM куда больше чем просто название. Если вы действительно автомобильный ценитель, то вам будет приятно узнать, что WM в 2017 году сделал амбициозный партнерский проект с немецким брендом суперкаров Isdera. Вместе они создали спорткар Isdera Comendatore GT.

Это было стильное переосмысление идеи легендарного Commendatore 112i (1993 года). Как и у всех Isdera, двери у Commendatore GT открывались по принципу «крылья чайки». Смело и красиво. И заявка была громкой. А уже в 2018 году на рынок выходит собственная модель марки Weiltmeister – EX5.

С кем конкурирует EX5

Модель EX5 относится к популярному сегменту компактных кроссоверов, которые сейчас правят бал на рынках всего мира. Если сравнить размер кузова и колесной базы, то WM EX5 стоит в одном ряду с такими грандами индустрии, как Honda CR-V, Toyota RAV4 и VW Tiguan. Но, в отличии от перечисленных моделей, владелец WM EX5 не вздрагивает, проезжая стелу заправочной станции. Ведь под капотом у EX5 не ДВС, а электрический двигатель и аккумуляторная батарея.

Электрическое сердце

Наша машина в версии EX5 400 с батареей на 52,5 кВт*ч и одним электромотором, который приводит передние колеса. Индекс 400 в названии не случаен. Он указывает на то, что по циклу NEDC запас хода составляет 403 км на одной зарядке.

EX5 оснащен трехкомпонентной электрической батареей. Аккумуляторная батарея хорошо защищена от влияния погоды. Ведь хорошо известно, что батареи восприимчивы к перегреву, что ведет к их деградации. Точно так же и при сильном охлаждении батарея теряет емкость. Поэтому чтобы защитить аккумуляторы от таких температурных колебаний, ее оснастили системой жидкостной терморегуляции. Система способна как отбирать излишки тепла летом, так и подогревать элементы батареи, когда температура на улице низкая.

Підкапотний простір повністю закрито пластиком Через нішу під капотом можливо контролювати рівень охолоджуючої рідини системи термоконтролю батареї Над передньою віссю знаходиться тяговий електродвигун та силова електроніка / Підкапотний простір повністю закрито пластиком Через нішу під капотом можливо контролювати рівень охолоджуючої рідини системи термоконтролю батареї Над передньою віссю знаходиться тяговий електродвигун та силова електроніка

Традиционным преимуществом электромобилей является их хорошая разгонная динамика. И EX5 тому отличный пример. Двигатель на 218 л.с. развивает крутящий момент в 315 Нм. И выдает эту тягу не в узком диапазоне оборотов, как ДВС, а с самого старта и остается на стабильном уровне все время. Это позволяет обеспечить немалому кроссоверу прыть разгона до 100 км всего лишь за 8,5 секунд. Совсем не дурно.

Как заряжать

Для зарядки электромобиля WM EX5 используется разъем китайского стандарта GB/T. Для использования в украинской инфраструктуре нужен переходник c GB/T на Type 2 (идет в комплекте). В режиме зарядки «медленным» током (AC) модель при помощи встроенного инвертора способна потреблять до 6,6 кВт в час. В таком режиме нужно 8,4 часа для полной зарядки. То есть за время ночной стоянки машина выходит на полный заряд.

В передній частині знаходиться роз’єм швидкої зарядки (на 50 кВт) В лівому задньому крилі роз’єм повільної зарядки (6,6 кВт) / В передній частині знаходиться роз’єм швидкої зарядки (на 50 кВт) В лівому задньому крилі роз’єм повільної зарядки (6,6 кВт)

В случае необходимости быстрой зарядки EX5 использует зарядный порт DC (через переходник на CCS или CHAdeMO). В таком случае EX5 может восполнить с 30 до 80% зарядки батареи за полчаса, в среднем потребляя около 50 кВт в час. А производитель говорит, что WM EX5 способен потреблять мощность зарядок до 120 кВт.

Модный девайс

Дизайн машины совсем не вписывается в клише «китайский автомобиль». Выразительный, но без присущего азиатской дизайнерской школе большого числа мелких элементов и линий. Внешность EX5 скорее напоминает работы итальянцев.

В салоне все в духе современных «электричек». Большая цифровая приборная панель (12,3 дюйма), минимум кнопок и большой 15,6-дюймовый экран на центральной консоли.

На центральном тоннеле расположилась шайба выбора режимов трансмиссии (то, что у обычных авто называется коробкой передач). Модель предлагает возможность выбора экономичного или спортивного режима езды.

Перед шайбой «коробки передач» — небольшая сенсорная панель для вызова горячих функций. От двухзонного климат-контроля до голосового помощника. WM EX5 это фактически девайс на колесах. Для подзарядки гаджетов в салоне масса разъемов USB и Type C. На переднем ряду их 4, а на заднем еще 3.

Задние пассажиры получили достаточно комфортное пространство для ног, ведь колесная база немала и составляет 2,7 метра (для сравнения у Toyota RAV4 2,69 м). К тому же, наклон спинок задних сидений регулируется.

Аккумуляторная батарея расположена под полом. Это привычно для электромобилей. Такой конструкторский ход позволяет сильно занизить центр тяжести и тем самым улучшить устойчивость авто на дороге. Зачастую это становится и причиной того, что даже у кроссоверов скромный клиренс. Но у EX5 в этом отношении все в порядке. Его дорожный просвет составляет вполне практичные 17,4 см. Да, не для бездорожья, но в городе и на природе хватит.

Багажный отсек весьма практичен. В стандартном положении его объем составляет 488 л. А при сложенных задних креслах и вовсе 1500 л.

Багажник має обєм 488 л Кришка багажнику має електропривод Для збільшення багажнику можна скаласти спинки сидінь / Багажник має обєм 488 л Кришка багажнику має електропривод Для збільшення багажнику можна скаласти спинки сидінь

Гарантия и цена

Мерилом удачной покупки всегда является цена. Стоимость Weltmeister EX5 в Украине составляет эквивалент от 32 000 долларов*. Интересно, что модель Weltmeister EX5 в Украине предлагается с немалой гарантией в 3 года или 60 000 км. Еще один повод приехать и посмотреть на эту машину и составить собственное впечатление. Напишите потом ваши впечатления на нашей facebook-странице. Черт, как все-таки бесят эти цены на бензин…

Weltmeister EX5 400 Длина/ширина/высота, мм 4585/1835/1672 Колесная база, мм 2703 Дорожный просвет, мм 174 Объем багажника, л 488/1500 Электромотор Мощность, кВт (л.с.) 160 (218) Крутящий момент, Нм 315 Разгон 0-100 км/ч, с 8,5 Максимальная скорость, км/ч 160 Запас хода (NEDC), км 400 Батарея Емкость, кВт*ч 52,5 Мощность зарядки AC/DC, кВт 6,6/50 Стоимость и гарантия Гарантия, лет/км 3/60 000

* – оплата в гривне по текущему курсу.