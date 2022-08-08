В рамках инициативы Зеленской приобрели первые реанимобили

Ежедневно медики спасают жизни тысячам украинцев в прифронтовых регионах и в зоне боевых действий. Чтобы они могли работать максимально оперативно и эффективно первая леди Елена Зеленская запустила инициативу по сбору средств на закупку реанимобилей.

По данным Минздрава, с 21 июля удалось собрать 220 млн гривен. На часть средств, а именно на 52,8 млн гривен, приобрели первые 24 реанимобиля. В ближайшее временя их передадут учреждениям экстренной медицинской помощи в семи областях: Запорожской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Одесской и Черниговской.

В МОЗ отметили, что эти автомобили оснащены всем необходимым, чтобы быстро и безопасно доставлять тяжелораненых в больницы. А именно, кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и электрокардиографами.

«Каждый день наши медики спасают жизнь тысячам украинцев, бригады экстренной медицинской помощи первыми прибывают на место происшествия и делают все необходимое, чтобы помочь. В то же время враг не прекращает атаковать наши больницы и «скорые», еженедельно у нас есть потери, в том числе и в автопарке «экстренки», особенно в прифронтовых областях и там, где происходят активные боевые действия. Так что приобретенные скорые будут направлены в прифронтовые регионы и регионы, активно привлекаемые для оказания медицинской помощи раненым», – отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.