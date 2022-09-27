Nissan показал новое гоночное купе Z GT4 на кануне премьеры

Полноценная презентация автомобиля для национальной серии Super Taikyu состоится 28 сентября

Nissan готовится к участию в Super Taikyu. В этом году на старт национальной японской серии гонок на выносливость выйдет купе Nissan Z GT4. Официальная презентация спорткара состоится 28 сентября. В преддверии этого события компания опубликовала тизер новинки.

Новый гоночный Nissan Z GT4 сохранил узнаваемый профиль серийного двухместного купе седьмого поколения в линейке спорткаров Fairlady Z. Производство модели началось весной 2022 года. У спорткара для Super Taikyu такая же длинная линия капота, ниспадающая крыша, сплиттер и регулируемое антикрыло. Ливрея выполнена в цветах японского флага: белый с красными полосами по боках, переходящими в изображение клетчатого знамени. Таким флагом маршалы уже более века сигнализируют об окончании автогонок.

В этом году национальная японская серия автогонок на выносливость Super Taikyu оказалось самой длинной с 2010 года: семь этапов на шести площадках. Пять из них уже состоялись. Впереди два трехчасовых заезда 15-16 октября на трассе Okayama International Circuit, где проходят гонки Формула-1, и пятичасовая гонка на Suzuka Circuit 26-27 ноября.