В Украине разрешили продажу топлива стандартов Евро3 и Евро4

Для того, чтобы избежать дефицита топлива на рынке Украины, Кабинет министров принял решение вернуть в обращение бензины и дизельное топливо устаревших экологических стандартов Евро3 и Евро4, использование которых запретили с 2016 и 2018 годов соответственно.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, это решение временное и будет действовать только во время военного положения. Соответствующие изменения уже внесены в «Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам». Они позволят не только ввести в обращение указанные типы горючего, а и упростит прохождение таможенных процедур по поставкам нефтепродуктов в Украину.

«Это позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автомобильных средств. Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине», – сообщили в министерстве.