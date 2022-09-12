1,6 л на 100 км: у Honda CR-V появится экономичная версия

Семейство нового Honda CR-V пополнится сверхэкономичной версией. Ее представят в конце сентября этого года, а пока в сеть просочились некоторые характеристики новинки.

Как сообщило издание Autohome, ссылаясь на Минпромторг Китая, речь идет о подзаряжаемом гибридном варианте кроссовера с модернизированной силовой установкой i-MMD на основе 2,0-литрового двигателя. Благодаря внесенным изменениям, эффективность установки выросла, а расход топлива наоборот снизился.

По циклу WLTC в смешанном режиме на 100 км пути автомобиль расходует всего 1,61 литра топлива. При этом запас хода без активации ДВС остался прежним – 65 км. Также увеличилась максимальная скорость. Если раньше она составляла 160 км/ч, то теперь достигает 193 км/ч.

С точки зрения экстерьера, новый Honda CR-V PHEV практически полностью повторяет топливную версию. Сообщается, что изначально эта версия кроссовера появится на рынке Китая, а затем доберется и в Европу.