Kia объявила отзыв популярного кроссовера – в чем причина

Кроссовер Kia Sportagе 2022 года, который пользуется огромной популярностью во многих странах, не успел насладиться выходом на рынок, как уже попал под масштабную отзывную кампанию.

Причиной отзыва является слабо затянутая гайка генератора переменного тока. Она обеспечивает надежное соединение между клеммной пластиной жгута проводов аккумуляторной батареи и клеммой генератора. Из-за ненадлежащей сборки соединение может быть прервано и машина заглохнет. Также этот дефект может вызвать короткое замыкание и произойдет возгорание.

В Национальном управлении по безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявили, что в рамках этой кампании будет отозвано 19 701 единиц модели. Все они сошли с конвейера завода в Джорджии с 12 января по 8 августа 2022 года. Kia начнет рассылать письма владельцам кроссовера с 23 сентября. Дефект устранят за счет производителя.