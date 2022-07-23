Новинка Обновленный Kia Seltos уже в продаже, но только в Южной Корее

На других рынках новинка появится позже

Вчера в Южной Корее стартовали продажи обновленного кроссовера Kia Seltos. От предшественника модернизированная версия отличается перерисованной передней частью кузова с увеличенной решеткой радиатора и новым бампером. Головная оптика сохранила прежнюю форму, но получила новую графику. Уже «в базе» у кроссовера появились дополнительные сегменты светодиодных дневных ходовых огней. На корме — новый бампер, дверь багажного отделения и иные фонари, соединенные горизонтальной световой планкой.

В салоне — объединенные в один блок панель приборов и мультимедийного комплекса. Оба дисплея диагональю 10,25 дюймов. Место традиционной рукоятки переключения коробки передач заняла «шайба».

В Южной Корее обновленный Kia Seltos доступен с двумя бензиновыми моторами. Один — 1,6-литровый турбированный T-GDI. Его мощность увеличили со 177 до 198 л.с. (+21 л.с.). Второй — 2,0-литровый атмосферный мощностью 149 л.с. Меньший мотор работает в связке с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В пару большему агрегату предусмотрен бесступенчатый вариатор. Привод — передний или полный.

Также новинке достались улучшенная система активной безопасности, которая предполагает наличие камеры кругового обзора, функции помощи при парковке и предотвращения столкновений при движении задним ходом.

В зависимости от комплектации в Южной Корее обновленный Kia Seltos стоит от 15 750 до 20 500 долларов.