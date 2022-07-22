Гибридный Chevrolet Corvette обкатывают на Нюрбургринге (видео)

Официально полноприводный спорткар Corvette E-Ray представят в 2023 году

Автору YouTube-канала CarSpyMedia удалось снять заезды прототипов гибридного Chevrolet Corvett на гоночной трассе в Нюрбургринге. И хотя официально факт трековых испытаний первой гибридной модификации «Корвета» на «Северной петле» не подтвержден, автор уверен, что это именно он.

Как видно на и видео, кузова прототипов, а их три, плотно оклеены камуфляжной пленкой. Внешне они напоминают трековый Corvette Z06, но есть и отличия. В частности, патрубки выхлопной системы разнесены по разным углам, как базового Corvette C8 Stingray.

По некоторым данным, у последнего гибрид заимствует и 6,2-литровый V8. В силовой установке Corvette E-Ray ДВС будет помогать электромотор. Ему предстоит вращать переднюю ось. Совокупная отдача агрегатов ожидается на уровне 600-650 л.с. Привод будет полным. Данных об «электрическом» запасе хода нет, но он будет небольшим. К тому же, радовать скоростью при отключенном ДВС спорткар не сможет.

Как подтвердили ранее в компании, на рынок Chevrolet Corvette E-Ray выйдет в 2023 году. Предположительно, в модельной линейке марки гибридный спорткар заменит Corvette Grand Sport. Также обещан полностью электрический «Корвет», но сроки его появления пока не озвучены. Известно, что это будет самостоятельная модель на платформе Ultium.

Кроме того, компания разрабатывает новый Corvette ZR1. Ожидается, что ему достанется 5,5-литровый Twin-Turbo V8 от Z06 мощностью около 850 л.с. А на вершине семейной линейки окажется полноприводный 1000-сильный гибрид Corvette Zora.