35-летний Chevrolet Camaro продали по цене нового спорткара (фото)

На аукционе Bring-a-Trailer продали Chevrolet Camaro IROC-Z 1987 года выпуска. Торги за спортивное купе были довольно активными. Финальная ставка составила 67 500 долларов. За такую же сумму можно купить новый спорткар Camaro ZL1.

Согласно листингу, спорткар находится в идеальном состоянии. Его кузов окрашен в классический красный цвет и, благодаря правильному хранению, за столько лет не потерял своего лоска. Днище, моторный отсек, ключевые узлы и агрегаты также не вызывают никаких вопросов. За свою историю купе проехало всего 916 км.

Заводские 16-дюймовые алюминиевые диски с колпаками IROC-Z обуты в шины Goodyear Eagle VR50. Салон купе отделан черной тканью с серебристой прострочкой и вышивкой Camaro на спинках передних кресел. В оснащение входит кондиционер, стереосистема Delco AM/FM и круиз-контроль. Под капотом Camaro IROC-Z установлен 5,0-литровый двигатель V8 мощностью 215 л.с. Он сопряжен с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и системой заднего привода.