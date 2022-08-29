Новости Важно! Временно закрыт один из пунктов пропуска на границе с Польшей

В Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщили о том, что пункт пропуска «Краковец», который находится на границе в Польшей временно не работает.

Пропуск транспортных средств не производится в обоих направлениях. Связано это с тем, что в этом КПП не работает база данных Таможенной службы Украины. Автомобилистов и пешеходов просят выбирать другие пункты для пересечения границы с Польшей. О возобновлении работы этого пункта сообщат дополнительно.