500 автомобилей брендов PEUGEOT, CITROЁN и OPEL были бесплатно отремонтированы в пользу Украины

Три месяца назад украинское представительство концерна STELLANTIS, представляющее бренды PEUGEOT, CITROËN, OPEL, запустило программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Мы готовы поделиться статистикой по ремонтным работам и деталями обращений на сервисы.

Сервисные центры брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL открыты в регионах, где не ведутся активные боевые действия для обеспечения исправности автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны, работающих в целях безопасности граждан. В настоящее время сервисы обеспечены бесперебойной поставкой запасных частей в полном объеме, а также квалифицированными сотрудниками.

Начиная с 1 марта 2022 г. на сервисы брендов PEUGEOT, CITROËN и OPEL обратилось более 500 автомобилей для получения планового технического обслуживания, а также для проведения ремонтных работ разной степени сложности. Участие в программе принимают 33 дилерских центров, которые расположены в 17 регионах страны . Все ремонтные работы производятся за счет ООО «Пежо Ситроен Украина». С момента действия программы были проведены ремонтные работы общей стоимостью более 5 млн гривен, и каждая эта гривна была израсходована для обеспечения бесперебойного выполнения работы государственных и коммунальных учреждений.

Действие программы распространяется на все автомобили в государственной и коммунальной собственности. Именно эти автомобили за свой срок службы проезжают в 2-3 раза больше обычного автолюбителя и требуют особого внимания к обслуживанию. За время действия программы на сервисы брендов PEUGEOT, CITROËN и OPEL обратилось 276 автомобилей медицинской службы , что составляет 55% от общего количества обращений. И мы уверены, что техническое здоровье этих автомобилей помогло спасти человеческое здоровье, а возможно и жизнь, многих украинцев. Также за сервисным обслуживанием и ремонтом обратилось 85 автомобилей национальной полиции, 64 автомобиля коммунальных служб и 76 автомобилей других государственных служб.

Чаще всего за сервисным ремонтом обращались в Киеве, Львове и Днепре – 52% всех обращений. Также активная работа велась и в горячих точках – Николаев, Краматорск и Херсон – 23 автомобиля получили «помощь» в данных регионах. В свою очередь данная программа позволила проанализировать типовые неисправности автомобилей, определять средний возраст авто и рекордсменов по пробегу. Да, самый дорогой ремонт получил CITROEN Jumper – около 200 тысяч гривен на возобновляемый ремонт кузова. В то же время не зафиксировано заметное количество неисправностей каких-либо больших и сложных узлов автомобиля: двигателя, трансмиссии, электросистемы. И это при том, что самые «старые» автомобили – PEUGEOT Boxer и OPEL Zafira пересекли отметку в 17 лет, а рекордсмен по пробегу PEUGEOT Boxer имел в одометре 450 тыс. км!

Для вашей безопасности, бренды PEUGEOT , CITRO ËN , OPEL и в дальнейшем продолжат обслуживать автомобили критически важных структур! Мы уверены, что мобильность – решающий фактор в скорости реагирования, а исправный транспорт – лучший помощник. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.