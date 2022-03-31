AerCap судится с Россией за украденные самолеты

Страховая сумма 113 самолетов и 11 двигателей к ним составляет 3,5 миллиарда долларов

Крупнейшая лизинговая компания AerCap подала в суд на Россию, которая отказалась возвращать самолеты и двигатели к ним после введения экономических санкций за военное вторжение в Украину. Фактически, речь идет о краже имущества. Сумма выставленного AerCap страхового требования — 3,5 миллиарда долларов.

До начала войны Россия использовала 135 самолетов и 14 двигателей дублинской компании. Согласно договору, конечный срок лизинга истек 29 марта 2022 года. На данный момент удалось вернуть 22 самолета и 3 мотора. Это позволило лизингодателю снизить риски с 3,1 млрд до 2,5 млрд долларов.

Вчера, 30 марта, AerCap заявила, что ожидает, по крайней мере, частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале, который заканчивается уже сегодня. По словам исполнительного директора Энгуса Келли, компания нацелена достичь удовлетворения всех своих претензий по страховым полисам, а также будет прибегать к «другим доступным средствам правовой защиты».