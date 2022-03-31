Украинских водителей не испугать минами на дорогах (видео)

Пошли 36 сутки противостояния Украины российским оккупантам. С каждым днем враг ужесточает свои действия в отношении мирного населения нашей страны. На захваченных территориях рашисты минируют дороги и лесополосы. Однако украинцев не сломить.

Ярким тому примером является видео, на котором показано, как украинские автомобилисты преодолевают заминированный участок дороги возле Бородянки (Киевская область). Здесь оккупанты в хаотичном порядке установили противотанковые мины ТМ 62М. Но водители легковых машин виртуозно объезжают их. Конечно это очень опасно, так как мины расположены очень плотно и малейшее неправильное движение может привести к взрыву.