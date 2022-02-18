Александр Бондарев обретает подиум и становится лидером WSK Super Master Series

В Лонато завершился второй этап WSK Super Master Series – самой престижной серии гонок Мировой Картинговой Серии. Это были три насыщенных дня борьбы на треке South Garda Karting!

Александр был настроен только на победу. Сегодня он держался в лидерах и занимал pole position! Хотя в Префинале пилот финиширует вторым, по количеству очков он получает Р1 для старта в Финале. В Финале Александр уверенно начинает борьбу, спокойно двигается первым, но за несколько кругов до финиша его настигает соперник, гонщик теряет позицию и завершает гонку вторым.

Украинец получает первый подиум в этом сезоне и выходит на первое место в WSK Super Master Series!

Впереди еще более упорной работы команда анализирует ошибки и готовится к следующим двум этапам гонки.