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Александр Бондарев обретает подиум и становится лидером WSK Super Master Series
В Лонато завершился второй этап WSK Super Master Series – самой престижной серии гонок Мировой Картинговой Серии. Это были три насыщенных дня борьбы на треке South Garda Karting!
Александр был настроен только на победу. Сегодня он держался в лидерах и занимал pole position! Хотя в Префинале пилот финиширует вторым, по количеству очков он получает Р1 для старта в Финале. В Финале Александр уверенно начинает борьбу, спокойно двигается первым, но за несколько кругов до финиша его настигает соперник, гонщик теряет позицию и завершает гонку вторым.
Украинец получает первый подиум в этом сезоне и выходит на первое место в WSK Super Master Series!
Впереди еще более упорной работы команда анализирует ошибки и готовится к следующим двум этапам гонки.