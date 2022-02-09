Apple CarKey: какие авто скоро можно будет открыть айфоном

Полезные новости технологий: скоро будем открывать машины айфоном? Функционал Apple CarKey, который до сих пор был эксклюзивным и доступным исключительно для моделей BMW, вскоре расширится и на другие марки автомобилей. В список счастливчиков добавятся владельцы автомобилей Hyundai и Genesis. Об этом сообщает CarBuzz.

На данный момент функция Apple CarKey уникальна и доступна только для узкого ряда моделей BMW 5-й серии. Но уже в ближайшее время все может поменяться. Уже анонсировано, что оригинальный функционал станет доступен и для таких марок автомобилей, как Hyundai и Genesis.

Напомним, впервые приложение Apple CarKey презентовали во время Всемирной конференции разработчиков Apple еще в 2020-м году. Примечательно, что полезность инновации сначала производители автомобилей не оценили. Но чуть позже всемирно популярный бренд BMW проникся темой и взял приложение на вооружение.

И вот теперь, как рассказывает аналитик Марк Гурман из Bloomberg, данный функционал можно будет наблюдать и на ряде других брендов. Пока что речь идет о южнокорейских производителях Hyundai и Genesis, которые планируют внедрить функцию Apple CarKey уже в конце этого года.

Как работает приложение Apple CarKey

Суть технологии заключается в следующем. Смартфон iPhone или же часы Apple используются для того, чтобы открыть дверь автомобиля. Происходит это при помощи протокола NFC, которым мы уже давно привыкли расплачиваться в магазинах через свои девайсы.

Когда водитель садится в свою машину, он размещает гаджет на считыватель NFC или же на беспроводную зарядку для того, чтобы завести авто. Кстати, если у владельца аппарат новее iPhone 11, то благодаря чипу U1 ему даже не придется доставать айфон из кармана.

Отметим, что приложение не использует идентификацию по умолчанию. Чтобы открыть дверцу автомобиля, водителю необходимо просто нажать кнопку в Apple CarKey на своем девайсе для активации.

За безопасность процесса ручается компания Apple. Также операционка iOS контролирует местонахождение и идентификатор Apple ID с целью предотвращения мошеннического доступа.

Уникальная технология позволяет также загрузить ключи от автомобиля в умные часы Apple Watch, что дает больше возможностей и свободы владельцам автомобилей.

Добавим, информация о развитии автопроекта тщательно охраняется компанией Apple.