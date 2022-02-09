Автобус будущего от Heuliez стал жертвой большой политики

Проект городского автобуса будущего – Heuliez GG 79-85 в марте 1977 года стал победителем тендера по обновлению городского автобусного парка Франции в 1980 – 1985 гг. Последний был объявлен еще в 1976 году, заявки подали 12 компаний, в том числе и иностранные.

Heuliez GG 79-85 получил немало инновационных решений. Начнем с модульной конструкции, которая позволяла быстро создавать версии различной длины, пассажировместимости и планировки салона.

Колеса были прикрыты обтекателями, что не только улучшало аэродинамику, но и повышало безопасность пешеходов. Длина машины – 11 600 мм, ширина – 2500 мм, высота 3050 мм. База – 5700 мм.

В салон вели три широкие двустворчатые двери. Высота первой ступеньки составляла 260 мм, а пола – 470 мм, что было отличным результатом для того времени. Для салона были разработаны удобные, анатомические кресла, предусмотрен кондиционер.

Кабина водителя получила модерный дизайн – приборная панель с кнопками, односпицевый руль. Еще одна деталь: стеклоочистители двигались по стеклу не вертикально, а горизонтально. За безопасность отвечали встроенный ретардер, дисковые тормоза и энергопоглащающий передний бампер – все это было для автобуса конца 70-х весьма передовым решением.

К октябрю 1978 года изготовили первый прототип. Представители Heuliez уже начали договариваться со своим партнером – Mercedes-Benz о дальнейшей подготовке к производству.

Однако всему помешала большая политика. В 1981 году президентом Франции был избран Франсуа Миттеран, который назначил министром промышленности бывшего директора Renault – Пьера Дрейфуса, ранее работавшего также на автобусного производителя Saviem.

Кое-какие решения с проекта GG 79-85 компании Heuliez все же удалось реализовать в своей серийной модели GX 97 на шасси Mercedes-Benz. Она появилась в 1982 году, но выпускалась совсем недолго.

Новая эра для компании началась в микроавтобуса СХ 17 на шасси Renault Master, а в 1984 году появилась и большая модель GX 107. Сотрудничество с Mercedes-Benz прекратилось. В последующем компания Renault приобрела часть акций Heuliez, а в начале 90-х стала владельцем контрольного пакета. После чего Heuliez вошел в объединение Irusbus, от которого сегодня осталась лишь копания IVECO Bus.