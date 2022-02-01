Aston Martin представил новый 700-сильный кроссовер

Стоимость кроссовера стартует от 232 000 долларов

Семейство роскошного кроссовера Aston Martin DBX пополнилось новой версией с индексом 707, который обозначает мощность силовой установки. Новинка поступит в продажу во втором квартале текущего года и станет самой мощной в сегменте.

Под капотом высокопроизводительного кроссовера установлен 4,0-литровый битурбированный двигатель, как у стандартного DBX, но его отдачу увеличили на 155 л.с., а крутящий момент на 200 Нм. В результате мотор генерирует 707 л.с. и 900 Нм, которые передаются через девятиступенчатую роботизированную трансмиссию с «мокрым» сцеплением на все четыре колеса. Разгон с места до первой «сотни» занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 310 км/ч.

Чтобы достичь такого результата, кроссоверу перенастроили адаптивную пневмоподвеску, установили новые пружины и усилитель руля. Стандартные тормоза заменили на карбон-керамические размером 420 мм спереди и 390 мм сзади. Помимо технической составляющей доработали и внешность кроссовера, улучшив его аэродинамику и сделав агрессивнее. Так, DBX707 досталась увеличенная решетка радиатора, новые бамперы, более заметный сплиттер, новые боковые пороги, массивный диффузор и 22-дюймовые кованые колеса.

Салон новинки также преобразили, приведя его в соответствие с общей стилистикой исполнения кроссовера. В частности, в кабине установили спортивные кресла и переработанную центральную консоль, на которую вынесли переключатель режимов, кнопок управления подвеской и громкостью выхлопа. Отделка выполнена из кожи и алькантары, а в качестве акцентов производитель использовал темный шпон и углеволокно. Оценили Aston Martin DBX707 в 232 000 долларов. Поставки кроссовера клиентам начнутся летом этого года.