На продажу выставили Toyota FJ Cruiser с минимальным пробегом – очень дорого

Автомобиль находится в идеальном состоянии

Внедорожники и кроссоверы в настоящее время пользуются невероятной популярностью. Это касается как новинок, так и моделей, которые выпускались десятилетия назад. Причем на подержанные машины цены иногда выше, чем на новые. Ярким тому примером стал Toyota FJ Cruiser 2008 года.

Автомобиль выставили на продажу на интернет-площадке eBay. За него намерены выручить 79 999 долларов. Такая высокая цена обусловлена идеальным состоянием внедорожника. К тому же FJ Cruiser находится в полной заводской комплектации. На его крыше установлен силовой багажник с дополнительными прожекторами и полноразмерное запасное колесо на корме. Ездит автомобиль на оригинальных колесах, обутых в «зубастые» внедорожные шины.

На одометре этого экземпляра внедорожника зафиксирована цифра 1600 км (994 мили). По словам владельца, он всего несколько раз выезжал на нем на дороги. Также на стоимость повлияло то, что под капотом машины установлен не стандартный, а модернизированный 4,0-литровый двигатель V6. Его мощность увеличили на 68 л.с. до 304 л.с. Крутящий момент вырос на 92 Нм и составляет 452 Нм.