Audi изменила свой логотип в поддержку Украины (фото)

Поддержку Украине в борьбе с российскими оккупантами оказывают большинство стран мира. При этом некоторые транснациональные корпорации решили отдельно выразить солидарность нашей стране.

Так, в немецком Ингольштадте, где находится главный офис и завод компании Audi, появился баннер с новым логотипом марки. Он выполнен в цветах украинского флага, а традиционные кольца заменили на переплетенные между собой сердца. Также на плакате видна надпись «Zam halten» (Держимся вместе).