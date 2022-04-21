General Motors запретил выдавать автомобили российским дилерам

Под запрет попали даже предоплаченные машины

Американский концерн General Motors запретил выдавать российским дилерам ранее заказанные и предоплаченные автомобили Chevrolet и Cadillac. По некоторым данным, не выдают даже те машины, которые успели доставить на склад импортера, не говоря уже о застрявших в Европе.

Ранее General Motors принял решение полностью свернуть свою деятельность в России. Концерн увольняет сотрудников и прекращает поставки запчастей и автомобилей на местный рынок. По всей вероятности, с этим и связаны проблемы российских дилеров, которым теперь придется вернуть клиентам предоплату, а это немалые суммы. Не говоря уже об оплате в пользу импортера, которую совершают сами дилеры.

Официально ситуацию с поставками автомобилей Chevrolet и Cadillac в Россию в концерне не комментируют. Предположительно, машины, застрявшие в Европе разберут и самые востребованные запчасти отправят назад в США.