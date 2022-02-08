Audi отправляет в отставку две субкомпактные модели

Прием заказов на обе модели приостановили

Входящая в состав Volkswagen Group марка Audi намерена перейти в премиальный сегмент, поэтому она начала постепенно избавляться от низкомаржинальных моделей. Первыми под удар попали хэтчбек A1 и кроссовер Q2.

По словам генерального директора Audi Маркуса Дюсманна, оба автомобиля вполне успешны и пользуются спросом, но компания не видит в них перспектив для себя. К тому же они не имиджевые. Также глава марки отметил, что создать отдельный бренд для выпуска таких машин производитель не может себе позволить. А концерну это не нужно, так как у него уже есть Skoda и SEAT, которые специализируются на выпуске именно бюджетных моделей.

Дюсманн отметил, что преемника у хэтчбека и кроссовера не будет. Компания уже закрыла возможность заказа моделей на своем официальном сайте. Однако с конвейера их еще не сняли, так что возможность прибрести автомобили у поклонников марки пока есть.

Напомним, что Audi A1 впервые вышел на рынок в 2010 году, а в 2018-ом сменил поколение. По статистике, ежегодно компания реализовывала около 100 000 экземпляров хэтчбека. Что касается кроссовера Audi Q2, то он дебютировал в 2016 году, а в 2020-ом пережил рестайлинг. Спрос на эту модель немного ниже. Ее ежегодный тираж варьировался в пределах 50-60 тысяч единиц.