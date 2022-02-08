Характеристики флагманского Hyundai Ioniq 6 больше не секрет

На одном заряде электрокар сможет проезжать до 550 км

Электрический седан Hyundai Ioniq 6, который станет серийным продолжением концепции Prophecy, представят во втором квартале этого года. Модель неоднократно попадала в объективы фотошпионов, поэтому ее внешность не является секретом. При этом характеристики новинки до сегодняшнего дня официально раскрыты не были.

Их опубликовали южнокорейские журналисты на портале The Korean Car Blog. На слайде изображен электрокар, а также все известные о нем данные. Так, в длину новинка будет достигать 4855 мм при колесной базе 2950 мм. Ее ширина и высота составляют 1880 и 1495 мм соответственно. То есть по своим габаритам будущий флагман марки сопоставим с седаном Sonata.

Внешне Ioniq 6 во многом повторит шоу-кар. Он сохранил узнаваемую форму и стилистику исполнения, а вот в деталях есть небольшие изменения. В частности, электрическому седану подкорректировали бамперы, увеличили крылья и установили стандартные зеркала заднего вида вместо камер. К тому же у модели появились центральные стойки. Это говорит о том, что задние двери будут открываться по ходу движения, а не против, как у шоу-кара.

Комплектуется автомобиль двумя электромоторами, расположенными на передней и задней оси, с суммарной отдаче 308 л.с. Питает установку батарея емкостью 77,4 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 550 км. В продажу новинка поступит в 2023 году. Стоимость объявят позже.