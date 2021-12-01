Audi Q2L 2021 и Weltmeister EX5 2021 - характеристики

Одна из популярных моделей семейства авто E-tron. Отличный выбор в премиум-сегменте. Электромобиль Audi Q2L 2021 отличается ярким выразительным дизайном.

Электромобиль Audi Q2L 2021 одна из популярных моделей семейства авто E-tron. Отличный выбор в премиум-сегменте. Электромобиль Audi Q2L 2021 отличается ярким выразительным дизайном. Внутри салон оформлен с применением кожи и металла, что смотрится эффектно. Руль, приборная панель выполнены из приятных на ощупь материалов, так что управление внедорожником доставит массу удовольствия.

Почему популярен электрокар Audi Q2L 2021

Данная модель разработана на платформе MQB. Передняя ось оснащена мотором мощностью 136 л.с. и отдачей 290 Нм. Среди прочих особенностей Audi Q2L 2021 можно назвать:

измененную по дизайну решетку радиатора, за счет чего авто отличается от бензиновых моделей;

чисто электрический рычаг переключения передач;

точное и быстрое срабатывание кнопок.

Данная модель пользуется популярностью среди ценителей авто премиум-класса. Все системы функционируют стабильно, четко и без сбоев.

Доставка электромобилей в Украину недорого

Электрокар развивает максимальную скорость 150 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет 270 км. С обслуживанием не возникнет проблем. Электрокар можно заказать на самых выгодных условиях. Доставка занимает минимум времени, и уже скоро вы сможете сесть за руль машины мечты!

Характеристики

Тип авто: Внедорожник

Батарея: 39,7 квт.ч.

Запас хода: 270 км

Максимальная скорость: 150 км/ч

Мощность электродвигателя: 100 кВт/ 136 л.с.

Крутящий момент: 290 Нм

Длина: 4237 мм

Ширина: 1785 мм

Высота: 1548 мм

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Электромобиль Weltmeister EX5 2021

Достойными техническими характеристиками обладает электромобиль Weltmeister EX5 2021. Кроссовер комфортный, безопасный, что обусловлено также расширенной системой помощи при автономном вождении. Владельцы могут рассчитывать на 5-звездочную безопасность C-NCAP. Для производства применяется высокопрочная сталь, которая предназначена для подводных лодок.

Чем отличается электрокар Weltmeister EX5 2021

Электрокары Weltmeister EX5 2021 оборудованы батареей, которая мало подвержена деградации. Среди прочих особенностей авто также можно назвать:

комплектацию системой Living Pilot для помощи при вождении;

отличное управление температурным режимом;

улучшенной конструкции 18-дюймовые диски.

Авто оснащено также функцией очисткой воздуха в салоне. Антибактериальный эффект достигается за счет воздействия УФ-оборудования.

Заказать электрокар с быстрой доставкой в Украину

Дизайн салона выглядит футуристично, но этим и выгодно отличается от аналогов. На крыше большой панорамный люк. Перемещаться в авто комфортно, маневры намного легче совершать, благодаря электронным помощникам. Выбирайте автомобили, в которых реализованы передовые технологии. Ждем ваших заказов!

Характеристики

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