Haval вывел на тесты серийный кроссовер X Dog (фото)

Официально новинку представят в 2022 году

Полноразмерный кроссовер Haval X Dog в качестве концепта был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года. Прошло довольно немного времени, а компания уже вывела на тесты серийную версию модели.

Фотошпионам удалось снять новинку со всех сторон. Тестовый мул выглядит практически идентично шоу-кару. Он сохранил характерные пропорции, квадратный кузов, массивную решетку радиатора, круглую переднюю оптику и квадратные колесные арки. Это не смог скрыть даже плотный камуфляж. Среди отличий можно выделить традиционные дверные ручки (у прототипа они были выдвижными).

Салон серийной версии остался за кадром. По данным инсайдеров, в кабине также не предвидится изменений. В ее оснащение войдет цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным экраном, а также небольшие дисплеи на руле, дверных картах и центральном тоннеле.

Известно, что в основу большого кроссовера ляжет платформа L.E.M.O.N. В движение его будет приводить 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 169 или 211 л.с. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод может быть как передним, так и полным. Позже появится гибридный вариант X Dog. Дебют серийной версии запланирован на середину 2022 года.